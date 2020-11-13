РК и КНР укрепляют сотрудничество в области экологии

Министерство экологии РК и министерство охраны окружающей среды КНР намерены укрепить сотрудничество в деле сокращения объёмов микропыли в атмосфере, а также расширить политические и технические обмены для достижения углеродной нейтральности. Такая договорённость была достигнута в ходе второго ежегодного южнокорейско-китайского совещания министров по вопросам экологии, которое состоялось 11 ноября в режиме видеоконференции. Глава южнокорейского профильного ведомства Чо Мён Рэ и его китайский коллега Хуан Жуньцю обсудили вопросы решения проблемы микропыли, ситуацию с изменением климата и укрепление международного сотрудничества. Стороны оценили результаты реализации двустороннего проекта по улучшению качества воздуха, договорились и впредь активно работать по проблеме микропыли, а также укреплять сотрудничество в этой области. Министры договорились также приложить усилия для укрепления международного сотрудничества в борьбе с распространением COVID-19 и преодолении климатического и экологического кризиса.