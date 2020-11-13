В РК выявлен третий в этом году случай высокопатогенного птичьего гриппа

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В городе Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо выявлен ещё один случай высокопатогенного птичьего (AI). С начала текущего года это уже второй случай в Чхонане и третий по стране. Штаммы высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 были обнаружены в помёте диких птиц, собранном 3 ноября в районе ручья Пёнчхон, соединяющего города Чхонан и Чхончжу. Ранее в октябре впервые с февраля 2018 года случаи высокопатогенного птичьего гриппа были выявлены в том же Чхонане и в городе Ёнине провинции Кёнгидо. Между тем, министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства незамедлительно объявило запрет на передвижение людей и транспортных средств в радиусе 500 метров от места обнаружения штамма, а также ограничило перевозку домашней птицы в радиусе 10 км от Чхонана, Чхончжу и Сэчжона. Ограничения затронули порядка 300 ферм в трёх городах. Покупка и продажа птицы в Чхонане приостановлена до 21 ноября.