РК и США договорились продолжить тесное сотрудничество

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Президент РК Мун Чжэ Ин и избранный президент США Джо Байден договорились тесно сотрудничать в решении северокорейской ядерной проблемы. Как сообщили в четверг в администрации южнокорейского президента, договорённость достигнута в ходе 14-минутного телефонного разговора. Кроме того, стороны договорились расширить сотрудничество в решении таких глобальных проблем как последствия пандемии COVID-19 и изменение климата. Они отметили необходимость личной встречи в ближайшее время после инаугурации Джо Байдена. Южнокорейский лидер напомнил, что две страны на протяжении 70 лет являются союзниками в защите таких общих ценностей как демократия и права человека. Джо Байден назвал РК «стержнем» безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и подтвердил твёрдую приверженность Вашингтона обеспечению её безопасности. Высоко оценив усилия Сеула в сдерживании распространения COVID-19, Байден обещал сделать всё возможное, чтобы сдержать распространение вируса в своей стране. Это был первый разговор президента РК с Джо Байденом, который на прошлой неделе объявлен победителем президентских выборов в США.