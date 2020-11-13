МАГАТЭ обеспокоено ядерными разработками КНДР

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило обеспокоенность ядерной деятельностью КНДР. В своём видеоотчёте на сессии Генеральной ассамблеи ООН 11 ноября генеральный секретарь МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство продолжает наблюдение за северокорейской ядерной программой, используя открытые источники, в том числе, спутниковые изображения. Он призвал КНДР к соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН, сотрудничеству с МАГАТЭ в выполнении соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также к разрешению проблем, возникших в период отсутствия в КНДР инспекторов МАГАТЭ. В 2009 году КНДР выслала из страны наблюдателей от организации, продолжив ядерные разработки. В ответ на выступление Гросси постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон назвал МАГАТЭ «политическим инструментом в руках стран Запада».