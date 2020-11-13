Число новых случаев коронавируса COVID-19 не снижается

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 ноября в стране зарегистрированы 143 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных составило 27.942. В настоящее время по всей стране действует самый низкий, первый уровень социального дистанцирования по пятиуровневой шкале. Однако в городах Чхонане и Асане провинции Чхунчхон-Намдо, в городе Вончжу провинции Канвондо и городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо действует уровень 1,5. Органы здравоохранения рассматривают возможность распространения данного уровня на всю страну, поскольку количество новых случаев инфекции превышает 100 в течение длительного времени. За последние две недели 35,1% новых случаев составили групповые инфекции, а в 12,9% случаев не удалось выявить источник заражения. За минувшие сутки число умерших от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, не увеличилось, по-прежнему составляя 487 человек. Коэффициент смертности – 1,75%. Завершили лечение 138 человек, а общее число вылечившихся – 25.404. Проходят курс лечения 2.008 человек, 54 из них - в тяжёлом или критическом состоянии.