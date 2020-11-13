Судебные разбирательства по проблеме сексуального рабства продолжаются

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Жертва сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны Ли Ён Су потребовала извинений от японского правительства и скорейшего решения суда по этому вопросу. 11 ноября в суде Центрального округа Сеула состоялись завершающие прения по иску, поданному жертвами сексуального рабства и их близкими против Японии. Представители ответчика не явились ни на одно слушание. Ли Ён Су выступила в суде, рассказав о преступлениях японских военных, принудительно отправлявших местных женщин в полевые бордели. Иск был подан четыре года назад. Япония всё это время отказывалась выступать ответчиком в суде. Ранее в министерстве юстиции приняли решение приступить к процедуре возмещения ущерба истцам посредством публичного извещения японской стороны. Однако проблема возникла в связи с принципом международного права, в соответствии с которым, суверенное государство не может предстать перед судом определённого государства. Все иски, поданные по этому делу в японские суды, были рассмотрены в пользу ответчиков. К настоящему моменту внутри РК по этому вопросу было подано два иска. В обоих случаях осталась процедура объявления судебного решения 11 декабря этого года и 13 января следующего года.