В РК разработаны правила улаживания споров, связанных с последствиями COVID-19

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В условиях пандемии COVID-19 в РК выросло количество конфликтов между потребителями и деловыми кругами по поводу выплат неустойки в связи с отменой брони на турпоездки, авиабилеты и номера в гостиницах. Между тем, 13 ноября вступают в силу новые правила разрешения подобных споров. Они подготовлены комиссией по добросовестной конкуренции. Согласно им, неустойка не возникает в случае отмены брони по причине невозможности использования услуг в связи с введением третьего уровня режима социального дистанцирования. При уровне 2 и 2.5 бронь можно изменить без дополнительных выплат, а также отменить с выплатой 50% от суммы неустойки. Отменить договор о покупке турпакета и авиабилета с выездом за рубеж без сопутствующих штрафных санкций можно в случае приостановки транспортного сообщения с пунктом назначения, при запрете на въезд в страну назначения и введении там карантинных мер. В случае отмены брони на использование банкетных залов и других подобных заведений в связи с введением ограничений на собрания людей, неустойка сокращается на 40%. Она полностью отменяется, если такие заведения прекращают деятельность по распоряжению местных властей, и если какой-либо район объявляется специальной зоной бедствия. Данные правила не могут применяться принудительно, однако на них можно ссылаться при разрешении споров.