Число новых случаев COVID-19 – максимальное за два месяца

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 12 ноября в стране зарегистрирован 191 новый случай COVID-19. Это самый высокий суточный рост заболеваемости с 4 сентября, а более ста новых случаев инфекции фиксируется шестой день подряд. В настоящее время по всей стране действует самый низкий, первый уровень социального дистанцирования по пятиуровневой шкале. Однако в четырёх городах установлен уровень 1,5. Власти рассматривают возможность ужесточения карантинных мер в столичном регионе, где за последние сутки зарегистрированы 125 новых случаев инфекции. Это максимальный показатель за последние три недели. Число умерших от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на одного человека, составив 488 человек. Завершили лечение 133 человека, а общее число вылечившихся – 25.537. Проходят курс лечения 2.108 человек, 50 из них находятся в тяжёлом или критическом состоянии.