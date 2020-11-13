«Зелёная книга»: Ситуация с COVID-19 обостряет экономическую неопределённость

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Южнокорейская экономика идёт по пути восстановления, но сталкивается с сохраняющейся неопределённостью на фоне роста числа новых случаев COVID-19. Об этом говорится в опубликованной в четверг «Зелёной книге», ежемесячном экономическом отчёте министерства планирования и финансов. В документе отмечается, что производство, потребление и инвестиции в сентябре начали расти. В частности, рост промышленного производства составил 2,3%, розничных продаж - 1,7%, инвестиций в производственные мощности - 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом ситуация в сфере услуг ухудшается, поскольку люди воздерживаются от личных контактов. Рынок труда также испытывает трудности, в частности, число занятых неуклонно уменьшается. Усиливаются опасения по поводу восстановления мировой экономики, поскольку улучшение показателей реальной экономики ослабло из-за глобального обострения COVID-19 и расширения ограничений на границах, - говорится в отчёте.