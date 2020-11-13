Законодатели РК и Японии договорились работать над улучшением отношений

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Южнокорейские и японские парламентарии договорись активно работать над улучшением отношений между двумя странами. Договорённость достигнута в ходе состоявшейся в четверг в Токио встречи делегации южнокорейско-японского парламентского союза с японскими коллегами. «Политические круги должны помочь людям двух стран лучше понять друг друга, создав условия для встречи лидеров двух стран и решения имеющихся проблем», - заявил глава делегации, депутат Национального собрания РК от правящей Демократической партии Тобуро Ким Чжин Пхё. В свою очередь, председатель японо-южнокорейского парламентского союза Фукусиро Нукага из правящей Либерально-демократической партии сказал, что японские законодатели будут рады, если стороны смогут работать вместе ради построения новых отношений. Он подчеркнул, что РК и Япония утратят позиции лидеров в регионе, если их отношения не будут развиваться.