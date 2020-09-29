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Политика

РК предоставит странам Меконга 10 млн долларов на покупку вакцины против COVID-19

Write: 2020-11-13 15:18:01Update: 2020-11-13 15:21:24

РК предоставит странам Меконга 10 млн долларов на покупку вакцины против COVID-19

Photo : YONHAP News

РК предоставит странам Меконга 10 млн долларов на покупку  вакцины против COVID-19 в рамках инициативы COVAX, предназначенной для финансирования распространения вакцин в развивающихся странах. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу на ежегодном саммите с лидерами стран реки Меконг - Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Лаоса и Таиланда. На этот раз саммит проходил в формате видеоконференции. Южнокорейский лидер пообещал активизировать сотрудничество со странами Меконга в области общественного здравоохранения и предоставления оборудования для профилактики эпидемий. Он высоко оценил уровень взаимной торговли, который аналогичен уровню прошлого года, несмотря на закрытие границ и другие ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Мун Чжэ Ин обещал поддержать проект, направленный на сохранение экологической среды реки Меконг, управление её водными ресурсами и предотвращение стихийных бедствий. Он добавил, что Сеул будет стремиться привлечь к проекту международные организации, такие как ООН. Стороны договорились приложить усилия для того, чтобы повысить уровень отношений до стратегического партнёрства. 
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