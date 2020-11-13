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Политика

Премьер-министр РК: Ситуация с COVID-19 вызывает тревогу

Write: 2020-11-13 15:24:10Update: 2020-11-13 15:27:12

Премьер-министр РК: Ситуация с COVID-19 вызывает тревогу

Photo : YONHAP News

Ситуация с распространением COVID-19 вызывает тревогу, поскольку в течение последних шести дней фиксируются более ста случаев инфекции. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на правительственном совещании в Сеуле. Он отметил, что уровень социального дистанцирования может быть повышен, если нынешняя ситуация сохранится ещё несколько дней. В настоящее время по всей стране действует самый низкий, первый уровень по пятиуровневой шкале. Ранее на этой неделе уровень 1,5 был введён в городах Чхонане и Асане провинции Чхунчхон-Намдо, в городе Вончжу провинции Канвондо и городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо.  В пятницу их примеру последовал город Кванян провинции Чолла-Намдо. Глава правительства призвал население  соблюдать обязательный масочный режим, действующий с 13 ноября. 
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