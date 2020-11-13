Число зрителей в кинотеатрах РК увеличилось в октябре на 55%

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Число зрителей в южнокорейских кинотеатрах увеличилось в октябре на 55% по сравнению с предыдущим месяцем составив 4 млн 630 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в Комитете по развитию кинематографии РК. Рост обусловлен как снижением уровня социального дистанцирования, так и выходом на экраны популярных фильмов. В частности, фильм «Залог» вышедший на экраны 8 октября, посмотрели почти 1,5 млн зрителей. Ещё один фильм под названием «Курсы английского языка компании «Самчжин», вышедший 21 октября, посмотрели 800 тыс. зрителей. Совокупный объём кассовых сборов за октябрь составил 41,5 млрд вон (37 млн 200 тыс. долларов), что на 60% больше, чем в сентябре. Между тем, по сравнению с октябрём прошлого года, посещаемость кинотеатров сократилась на 69%, а кассовые сборы – на 66%.