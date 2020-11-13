Подписано Соглашение о ВРЭП

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15 стран Азии, в том числе, 10 стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), РК, Китай, Япония, Австралия и Новая Зеландия, подписали в воскресенье Соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле объединяет страны, чей совокупный валовой внутренний продукт составляет треть мирового. Церемония подписания состоялась в формате видеоконференции. Как отмечается в совместном заявлении, «Соглашение о ВРЭП представляет собой беспрецедентное мегарегиональное торговое соглашение, которое объединяет развитые, развивающиеся и наименее развитые страны региона». Документ предусматривает отмену ряда экспортных пошлин. Как отмечается в заявлении администрации южнокорейского президента, подписание ВРЭП является основным результатом «Новой южной политики» Сеула, направленной на улучшение отношений со странами Юго-Восточной Азии. Ранее правительство РК заявило о своём намерении ускорить внутренние процедуры ратификации документа, чтобы он мог вступить в силу в ближайшее время. Соглашение о свободной торговле впервые подписано в формате онлайн.