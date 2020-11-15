Лидер КНДР провёл заседание Политбюро ЦК ТПК

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын провёл в воскресенье заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, появившись на публике впервые после почти месячного отсутствия. Как сообщает агентство ЦТАК, обсуждалась ситуация с COVID-19, а также «ставились задачи для партии, в военной и экономической сферах по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта». В своём выступлении Ким Чон Ын подчеркнул «необходимость сохранять повышенную боевую готовность, построить плотную заградительную стену и ещё больше усилить противоэпидемическую работу, осознавая важную ответственность за безопасность государства и благополучие людей». Наряду с противовирусными мерами на заседании обсуждались «несоциалистические практики в образовательных организациях и в обществе». В частности, подвергнут критике партийный комитет Пхеньянского медицинского института за совершение «серьёзного преступления». Другие организации, в том числе, ЦК ТПК, обвинены в «безответственности и неисполнении служебных обязанностей». Информации о сути преступлений и нарушений в сообщении ЦТАК не представлено.