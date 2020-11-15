МВФ: РК займёт 10-е место в мире по объёму ВВП

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По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), РК займёт в этом году десятое место в мире по объёму валового внутреннего продукта (ВВП). Согласно опубликованному в воскресенье докладу МВФ о перспективах мировой экономики, южнокорейский ВВП составит по итогам текущего года 58 трлн долларов, что обеспечит РК десятое место в мире по этому показателю. Ожидаемый рост ВВП объясняется тем, что южнокорейская экономика в меньшей степени, чем экономики других стран, пострадала от глобального спада, вызванного пандемией COVID-19. В прошлом году РК занимала 12-е место по объёму ВВП. Ожидается, что ряд стран, которые в прошлом году занимали более высокие места, чем РК, в этом году сдадут позиции. Так, Россия займёт 11-е, а Бразилия – 12-е место. МВФ прогнозирует, что в этом году мировая экономика сократится на 4,4%, в то время как южнокорейская экономика – на 1,9%.