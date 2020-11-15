Купив Asiana Airlines, Korean Air станет десятой по величине авиакомпанией мира

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Крупнейший южнокорейский авиаперевозчик Korean Air Lines сообщил в понедельник о своём намерении купить второго по величине отечественного авиаперевозчика Asiana Airlines за 1 трлн 800 млрд вон (1 млрд 620 млн долларов). Korean Air, которая сейчас занимает 18-е место в мире по размеру флота, приобретёт 30,77% акций Asiana у её кредиторов во главе с Корейским банком развития, став десятой по величине авиакомпанией мира. После приобретения Asiana под управлением Korean Air окажутся три бюджетных перевозчика - Jin Air, Air Busan и Air Seoul. В сентябре кредиторы Asiana - Корейский банк развития и Корейский экспортно-импортный банк - решили аннулировать сделку по продаже Asiana консорциуму во главе с HDC Hyundai Development за 2 млрд 100 млн долларов.