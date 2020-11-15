Экспорт южнокорейских автомобилей сократился в октябре на 3,2%

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Экспорт продукции южнокорейских автопроизводителей сократился в октябре на 3,2% в годовом исчислении, поскольку вторая волна COVID-19 во всём мире негативно сказалась на настроениях потребителей. Согласно данным министерства промышленности, торговли и энергетики, в прошлом месяце в зарубежные страны поставлены 200.666 автомобилей. В стоимостном выражении экспорт автомобилей вырос по сравнению с прошлым годом на 5,8%, составив 4 млрд долларов. Лидер отрасли Hyundai Motor снизил в октябре зарубежные продажи на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, компания Kia Motors увеличила поставки на 15,7% благодаря высокому спросу на экологически чистые модели. Экспорт автомобилей в Северную Америку увеличился на 12,4%, в Евросоюз - на 17,7%. Однако продажи в странах Восточной Европы упали на 9,6%, в странах Азии - на 21,2% в годовом исчислении. В РК в октябре проданы 160.151 автомобиль, что на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года.