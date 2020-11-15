Площадь Кванхвамун превратится в парк

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Власти Сеула приступили в понедельник к реконструкции площади Кванхвамун в центре города с целью её превращения в общественный парк. Транспортные полосы будут перенесены в восточную часть площади перед посольством США, причём их количество в каждую сторону увеличится с нынешних пяти до семи-девяти. Парк займёт западную часть площади перед Культурным центром имени короля Сэчжона Великого. Как сообщили в понедельник в администрации Сеула, работа над планом реконструкции площади Кванхвамун завершилась в сентябре после четырёх лет консультаций с жителями столицы и государственными органами. Стоимость работ составит 10 млрд 100 млн вон (9 млн 100 тыс. долларов). Перенос автомобильных полос завершится к февралю, а строительство парка продлится с мая по октябрь будущего года. В нём планируется высадить более ста видов деревьев и цветов. Чтобы свести к минимуму неудобства для водителей, полосы будут закрываться для движения поочерёдно.