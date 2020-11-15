Правительство РК: Поглощение Asiana Airlines компанией Korean Air неизбежно

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Запланированное поглощение компании Asiana Airlines крупнейшим в стране авиаперевозчиком Korean Air - неизбежность, призванная помочь авиационной отрасли страны преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19. Об этом заявили в понедельник в министерстве сухопутных территорий и транспорта, добавив, что было бы желательно сохранить обе авиакомпании с полным спектром услуг при условии, что деятельность Asiana нормализуется. Однако в сложившейся ситуации поглощение проблемной авиакомпании успешным перевозчиком предпочтительнее, чем её продажа третьей стороне. Что касается опасений по поводу возможного повышения тарифов в связи с поглощением, то эксперты считают, что этого не произойдёт из-за сохранения конкуренции с иностранными авиакомпаниями и низкобюджетными перевозчиками. Слияние и поглощение будет происходить по принципу сохранения трудовых ресурсов,- подчеркнули в министерстве.