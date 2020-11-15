В РК приступили к строительству аэропорта на острове Уллындо

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В РК начинается строительство нового аэропорта на острове Уллындо провинции Кёнсан-Пукто. Об этом сообщили 15 ноября в министерстве сухопутных территорий и транспорта, отметив завершение процедуры оценки проекта на момент влияния на экологию. План предусматривает строительство небольшого аэропорта, способного принимать самолёты малой авиации вместимостью до 50 пассажиров. Стоимость проекта 665 млрд 100 млн вон или 600 млн долларов. Строительство аэропорта на острове Уллындо планировалось начать ещё в 2013 году, однако в связи с рисками повышения строительных расходов компании отказались от участия в тендере на строительство. Правительство приняло ряд мер по исправлению ситуации, в том числе, увеличив бюджет проекта. Примерная стоимость авиабилета от острова Уллындо до Сеула составит порядка 85 долларов, а время в пути сократится с семи до одного часа.