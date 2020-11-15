Один из постов охраны в ДМЗ будет превращён в музей

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Правительство РК приняло в понедельник решение выделить 1 млрд 950 млн вон (1 млн 760 тыс. долларов) на превращение сторожевого поста на межкорейской границе в музей, посвящённый примирению между Югом и Севером и солдатам, погибшим во время Корейской войны. Пост охраны на высоте Хвасальмори в демилитаризованной зоне до сих пор использовался как место демонстрации предметов, обнаруженных на поле боя в рамках поисков останков солдат, погибших в войне 1950-53 годов. Инициатива по его превращению в музей принадлежит комитету по межкорейским обменам, сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Его создание запланировано в рамках межкорейских договорённостей о совместных раскопках и реализации концепции превращения демилитаризованной зоны в зону мира. Комитет также решил выделить 1 млрд 300 млн вон (1 млн 200 тыс. долларов) на воссоединение межкорейской железной дороги на восточном участке между Сеулом и Вонсаном.