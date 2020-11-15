Samsung Electronics улучшила показатели на рынке смартфонов

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В третьем квартале этого года доля Samsung Electronics на мировом рынке смартфонов составила 17,2%. Об этом сообщает компания Strategy Analytics, которая следит за ситуацией на мировом рынке электроники. С 2017 года доля Samsung Electronics постоянно снижалась. В первом полугодии она составила 16,4%. В третьем квартале зафиксирован рост в 0,9%. В Strategy Analytics отмечается, что до пандемии COVID-19 в этом году ожидалось расширение мирового рынка смартфонов до 1 млрд 450 млн единиц. Однако после начала распространения вируса прогнозируется сокращение до 1 млрд 200 млн единиц. Некоторый рост показателей Samsung Electronics объясняется улучшением эпидемической ситуации и выходом на рынок новых моделей. Между тем, отмечается сокращение доли на рынках дисплеев и панелей для смартфонов.