В столичном регионе вводятся повышенные требования к объектам особого риска

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В связи с повышением уровня социального дистанцирования в столичном регионе до 1,5 с 19 ноября вводятся повышенные требования к объектам особого риска. На каждого посетителя ночных клубов должно приходиться не менее 4 кв. м площади. Службы доставки смогут работать только до 21 часа. Приём пищи в караоке-барах запрещается, а в ресторанах и кафе при отсутствии защитных перегородок необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр между столами. Ограничивается число посетителей таких объектов как интернет-кафе, учреждения дополнительного образования, свадебные залы, траурные залы, кинотеатры, концертные залы, общественные бани, парикмахерские и парки развлечений. Мероприятия с участием более чем 500 человек разрешены, если о них сообщается местным властям, и они проводятся с соблюдением правил социального дистанцирования. Между тем¸ в митингах, и фестивалях могут участвовать одновременно не более 100 человек. Спортивные мероприятия могут проводиться при заполняемости стадионов не более чем на 30% их вместимости. Заполняемость культовых учреждений также не должна превышать 30% их вместимости. Компаниям рекомендовано увеличить число сотрудников, работающих дистанционно, в офисах и производственных помещениях соблюдать социальную дистанцию между работающими. Рабочие помещения должны проветриваться и подвергаться дезинфекции.