Президент РК: Ужесточение карантинных требований – неизбежная мера

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Решение об ужесточении режима социального дистанцирования в столичном регионе, начиная с 19 ноября, «может доставить неудобства, но это неизбежная мера, направленная на то, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса», - заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на очередном заседании кабинета министров. Он призвал население «активно сотрудничать» с властями в усилиях по предотвращению роста заболеваемости и дальнейшего повышения уровня дистанцирования. Хотя предприниматели и столкнутся с дополнительными трудностями, правительству приходится идти на это, чтобы уменьшить число больных в преддверии единого государственного экзамена,- отметил глава государства. Экзамен запланирован на 3 декабря, его будут сдавать около 480 тыс. старшеклассников и выпускников школ.