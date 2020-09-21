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Политика

Спор между РК и Японией о названии моря завершается

Write: 2020-11-17 14:33:22Update: 2020-11-17 18:24:29

Photo : YONHAP News

Ожидается, что длительный спор между РК и Японией о названии водного пространства между ними подходит к концу. Как сообщили во вторник в  министерстве иностранных дел РК, 65 стран-членов Международной гидрографической организации (МГО) согласились принять поправки к действующему стандарту карт мира S-23. Он предусматривает название «Японское море», а РК с 1997 года призывает к двойному использованию названия «Восточное/Японское море». После того, как в ходе неофициальных обсуждений в апреле и октябре прошлого года Сеул и Токио не смогли договориться относительно названия моря, было предложено присвоить водным пространствам уникальные числовые идентификаторы вместо названий. Ассамблея МГО, проходящая в формате видеоконференции, завершится 19 ноября, после чего обсуждение продолжится в письменной форме. Решение должно быть принято 1 декабря.
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