Президент РК примет участие в саммитах АТЭС и Большой двадцатки

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Президент РК Мун Чжэ Ин примет участие в многосторонних саммитах, которые будут проводиться на этой неделе в формате видеоконференции. Как сообщил представитель его администрации Кан Мин Сок, 20 ноября южнокорейский лидер будет участвовать в ежегодном заседании Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В своём выступлении он поделится опытом РК в борьбе с COVID-19, расскажет о важности поддержания глобальных цепочек поставок товаров и создания цифровой экономики. В саммите примут участие лидеры 21 страны-члена АТЭС, на долю которых приходится около 60% мирового ВВП. 21-22 ноября президент РК примет участие в ежегодном саммите Большой двадцатки, объединяющем лидеров как самых передовых, так и развивающихся экономик. Мун Чжэ Ин предложит странам Большой двадцатки сыграть ведущую роль в борьбе с COVID-19 и изменением климата с помощью укрепления глобального сотрудничества.