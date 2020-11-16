Экономика РК сохраняет потенциал в условиях пандемии COVID-19

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Южнокорейская экономика сохраняет потенциал к восстановлению даже в условиях пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с представителями глобального рейтингового агентства Standard & Poor's. Делегации ведущих рейтинговых агентств ежегодно посещают РК с целью оценки экономических условий и кредитного статуса страны. Однако на этот раз из-за пандемии COVID-19 представители Standard & Poor's ограничились телефонными разговорами с главами финансовых учреждений и экспертами. Хон Нам Ги отметил, что государственный долг составит 765 млрд долларов, поскольку правительство продало облигации, покрывающие дефицит, для финансирования четырёх дополнительных бюджетов. Это 43,9% ВВП, что на 6,2% больше, чем в прошлом году. Однако рост данного показателя – общемировая тенденция.