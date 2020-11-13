Правительство РК ведёт переговоры по закупке вакцины от COVID-19

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Ряд компаний предоставили правительству РК возможность приобрести в общей сложности более 30 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения и соцобеспечения РК Пак Нын Ху, выступая 17 ноября на заседании профильного парламентского комитета. Так он ответил на замечание депутата Национального собрания из оппозиционной партии Сила народа Ким Ми Э о необходимости ускорения подготовки к закупке вакцин. «В настоящий момент ведутся переговоры с несколькими компаниями по объёмам поставок и стоимости вакцины», - сказал Пак Нын Ху. Министр отметил, что компания AstraZeneca намерена производить вакцину в РК, что является благоприятным фактором в обеспечении достаточного объёма закупок. Он также сообщил, что две американские компании - Moderna и Pfizer предлагают как можно быстрее подписать контракты на закупку вакцин от COVID-19. Таким образом, в вопросе закупок вакцины сбоев не предвидится.