Число новых случаев COVID-19 приближается к трёхмесячному максимуму

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 ноября в стране зарегистрированы 313 новых случаев COVID-19. Это самый высокий рост заболеваемости с конца августа. Общее число заболевших составило 29.311 человек. В целях замедления распространения вируса органы здравоохранения с 19 ноября повысили уровень социального дистанцирования с первого до 1,5 в Сеуле, провинции Кёнгидо и городе Кванчжу. С 23 ноября он будет введён в Инчхоне. Ряд городов провинций Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Чолла-Намдо ввели уровень 1,5 на прошлой неделе. Между тем, среднесуточное число новых случаев инфекции в Сеуле за последнюю неделю составило 113,3, а в столичном регионе – 125,6, что превышает пороговое значение для уровня 1,5. Число умерших от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на два человека, составив 496 человек. Коэффициент смертности – 1,69%. Завершили лечение 113 человек, а общее число вылечившихся – 25.973. Проходят курс лечения 2.842 человека, в том числе, 67 человек – в тяжёлом или критическом состоянии.