Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

США успешно уничтожили МБР с ракетой-перехватчиком

Write: 2020-11-18 10:30:52Update: 2020-11-18 10:33:48

США успешно уничтожили МБР с ракетой-перехватчиком

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшегося во вторник в США испытания системы противоракетной обороны морского базирования  успешно перехвачена и уничтожена имитация межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По сообщению Агентства противоракетной обороны США, в полевых испытаниях в качестве МБР участвовала ракета-мишень, запущенная  с полигона на Маршалловых островах. По сообщению Пентагона, ракета Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA, запущенная с эсминца John Finn (DDG-113), перехватила и уничтожила цель в заатмосферной зоне. «Это было невероятным достижением и важной вехой для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA», - заявил директор Агентства по противоракетной обороне США (MDA) вице-адмирал Джон Хилл. Пентагон не назвал ни одной страны, из которой может исходить ракетная угроза, но агентство Associated Press cообщило, что усиленная система противоракетной обороны в значительной степени предназначена для защиты территории США от северокорейских ракет. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >