США успешно уничтожили МБР с ракетой-перехватчиком

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В ходе состоявшегося во вторник в США испытания системы противоракетной обороны морского базирования успешно перехвачена и уничтожена имитация межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По сообщению Агентства противоракетной обороны США, в полевых испытаниях в качестве МБР участвовала ракета-мишень, запущенная с полигона на Маршалловых островах. По сообщению Пентагона, ракета Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA, запущенная с эсминца John Finn (DDG-113), перехватила и уничтожила цель в заатмосферной зоне. «Это было невероятным достижением и важной вехой для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA», - заявил директор Агентства по противоракетной обороне США (MDA) вице-адмирал Джон Хилл. Пентагон не назвал ни одной страны, из которой может исходить ракетная угроза, но агентство Associated Press cообщило, что усиленная система противоракетной обороны в значительной степени предназначена для защиты территории США от северокорейских ракет.