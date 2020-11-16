Инвестиции крупных южнокорейских компаний увеличились на 10,3%

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В период с января по сентябрь нынешнего года инвестиции крупных южнокорейских компаний выросли, несмотря на снижение продаж из-за пандемии COVID-19. Согласно данным агентства CEO Score, за данный период совокупные инвестиции 362-х крупных предприятий составили 63 трлн 215 млрд 300 млн вон (57 млрд долларов), что на 10,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост показателя обусловлен тем, что компания Samsung Electronics существенно увеличила инвестиции, затратив 20 трлн 861 млрд вон (18 млрд 800 млн долларов) на расширение производственных мощностей, что составляет 33% от общей суммы инвестиций крупных компаний страны. Без учёта Samsung Electronics общий объём инвестиций крупных компаний за первые 9 месяцев года составил 42 трлн 354 млрд вон (38 млрд 200 млн долларов), что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако общий объём продаж крупных компаний за тот же период упал на 4,5% в годовом исчислении до 969 трлн 718 млрд 200 млн вон (870 млрд долларов) в основном из-за последствий пандемии, а операционная прибыль упала на 3,9%, составив 53 трлн 494 млрд вон (48,3 млрд долларов). По объёму инвестиций за Samsung Electronics следуют SK hynix, Hyundai Motor, KT.