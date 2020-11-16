РК активно развивает биоиндустрию

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18 ноября представители министерства промышленности, торговли и энергетики, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, а также министерства здравоохранения и соцобеспечения РК опубликовали стратегию содействия коммерциализации биотехнологий. Прежде всего, правительство планирует поддержать частные компании в реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. Отмечается, что Samsung Biologics, Celltrion и другие крупные компании, работающие в сфере биомедицины, планируют инвестировать в общей сложности 9 млрд долларов к 2023 году. В связи с этим в данной области ожидается рост производства в среднем на 20% в год и создание примерно 9.300 новых рабочих мест. С января по октябрь этого года экспорт фармацевтических препаратов и медицинских изделий южнокорейского производства составил 10 млрд 700 млн долларов. В следующем году власти выделят 1,5 млрд долларов на исследования и разработки в данной области. Это на 30% больше, чем в нынешнем этом году. В фармацевтическом секторе правительство страны сосредоточит усилия на улучшении структуры производства и распределения продукции, подготовке кадров, снижении рисков. Кроме того, правительство будет работать над повышением самообеспечения отрасли материалами, запчастями и оборудованием.