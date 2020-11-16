The New Yorker: Ким Хан Соль в руках ЦРУ

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Ким Хан Соль, племянник северокорейского лидера Ким Чон Ына, попал в руки ЦРУ после убийства его отца Ким Чон Нама в феврале 2017 года в Малайзии. Об этом заявила американская писательница южнокорейского происхождения Суки Ким, о чём было написано в американском еженедельнике The New Yorker от 16 ноября. Сообщается, что такую информацию она получила в интервью с членами антисеверокорейской организации под названием Free Joseon, известной также как «Гражданская оборона Чхоллима». По её словам, Ким Хан Соль обратился к лидеру организации Адриану Хон Чжану в феврале 2017 года с просьбой о помощи в побеге вскоре после того, как его отец Ким Чон Нам был убит в международном аэропорту Куала-Лумпура. Группа утверждала, что Ким Хан Соль хотел получить статус беженца в Нидерландах, куда отправился в сопровождении агента ЦРУ. После этого он не выходил на связь.