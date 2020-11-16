В МИД РК выступают против обозначения - «Японское море»

Photo : Getty Images Bank

Бумажные морские навигационные карты больше не являются стандартом обозначения морских пространств. Об этом 17 ноября сообщили в министерстве иностранных дел РК в ответ на заявление Токио о том, что на данных видах карт морское пространство между Корейским полуостровом и Японией по-прежнему обозначается как «Японское море». Ранее в Международной гидрографической организации пришли к договорённости о возможности присвоения водным пространствам уникальных числовых идентификаторов согласно новому стандарту S-130, что упразднит название «Японское море». По словам представителя министерства иностранных дел РК Ли Чжэ Уна, решение о принятии стандарта обозначения морских пространств S-130 фактически указывает на недействительность действующего стандарта S-23, согласно которому на морских картах используется название «Японское море».