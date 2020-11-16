Делегация РК провела переговоры со Стивеном Бигэном

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Депутаты Национального собрания РК от правящей Демократической партии Тобуро Сон Ëн Гиль, Ким Хан Чжон и Юн Гон Ëн провели 17 ноября в ходе визита в США переговоры с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе, ситуацию на Корейском полуострове и перспективы развития северокорейско-американских отношений. Депутат Сон Ëн Гиль высказался о необходимости совмещения двух принципов «снизу-вверх» и «сверху-вниз» в диалоге с Севером. В свою очередь, Стивен Бигэн согласился с мнением собеседника, заявив, что любая позиция в решении данной проблемы важна. По его словам, США сохраняют уверенность и надежду на разрешение ядерной проблемы Севера, несмотря на неудачное завершение северокорейско-американского саммита в Ханое. Он отметил, что полученный опыт будет передан администрации Джо Байдена. США продолжат прилагать все возможные усилия для развития переговоров с КНДР, - добавил Стивен Бигэн.