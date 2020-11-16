Продюсер реалити-шоу Produce 101 приговорён к реальному сроку

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Продюсер Ким Ëн Бом, обвиняемый в фальсификации результатов голосования реалити-шоу Produce 101, был приговорён к тюремному заключению на один год и восемь месяцев. Решение было принято 18 ноября в ходе апелляционного заседания Сеульского окружного суда. Сообщается, что Ким Ëн Бом фальсифицировал результаты голосования четырёх сезонов реалити-шоу Produce 101 телеканала Mnet в период с 2016 по 2019 годы. Речь идёт о консурсном реалити-шоу, в рамках которого по решению аудитории отбираются наиболее талантливые молодые певцы. Сообщалось, что осуждённый искажал результаты отбора в целях увеличения прибыли от смс-голосований. Его подчинённый продюсер Ан Чжун Ëн приговорён к лишению свободы сроком на два года. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 32,5 тыс. долларов от продюсерских агентств.