Комитет ООН принял резолюцию о правах человека в КНДР

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18 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН по гуманитарным вопросам принял очередную резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в КНДР. Содержание резолюции в основном сходно с предыдущими подобными документами, однако на этот раз добавлены новые положения в связи с пандемией COVID-19. ООН, в частности, призывает Северную Корею разрешить деятельность международных гуманитарных организаций. В резолюции выражается серьёзная обеспокоенность по поводу отрицательного влияния вспышки COVID-19 на ситуацию с правами человека в КНДР. Как и в предыдущие годы, осуждаются систематические нарушения прав человека, к которым относятся пытки, сексуальное насилие, содержание политических заключённых в лагерях. Совбезу ООН рекомендовано передать вопрос по правах человека в КНДР на рассмотрение в Международный уголовный суд и ввести дополнительные санкции в отношении лиц, на которых лежит наибольшая ответственность за указанные преступления. Последний пункт включается в текст резолюции с 2014 года. Между тем, постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон выразил несогласие с содержанием документа. Он заявил, что «это продукт антисеверокорейской политической и военной конфронтации, который не имеет ничего общего с реальной защитой прав человека».