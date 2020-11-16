РК продолжает выступать за диалог с КНДР

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Министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён намерен предложить КНДР провести встречу представителей, когда ситуация вокруг COVID-19 улучшится. Об этом он рассказал 18 ноября в интервью KBS. По мнению министра, подход избранного президента США Джо Байдена к северокорейскому вопросу не отличается от подхода южнокорейского правительства, основу которого составляет политика мирного процесса на Корейском полуострове. Ли Ин Ён при этом отметил, что, ещё будучи кандидатом в президенты, Байден не исключил возможности проведения саммита с лидером КНДР при определённых условиях. По поводу северокорейских провокаций, которые всегда сопровождали смену администрации США, министр выразил надежду на то, что на этот раз КНДР проявит гибкий подход. Он подчеркнул, что для развития межкорейских отношений диалог и сотрудничество должны продвигаться открыто и на официальном уровне.