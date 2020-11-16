Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

РК продолжает выступать за диалог с КНДР

Write: 2020-11-19 11:19:27Update: 2020-11-19 15:29:12

РК продолжает выступать за диалог с КНДР

Photo : KBS News

Министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён намерен предложить КНДР провести встречу представителей, когда ситуация вокруг COVID-19 улучшится. Об этом он рассказал 18 ноября в интервью KBS. По мнению министра, подход избранного президента США Джо Байдена к северокорейскому вопросу не отличается от подхода южнокорейского правительства, основу которого составляет политика мирного процесса на Корейском полуострове. Ли Ин Ён при этом отметил, что, ещё будучи кандидатом в президенты, Байден не исключил возможности проведения саммита с лидером КНДР при определённых условиях. По поводу северокорейских провокаций, которые всегда сопровождали смену администрации США, министр выразил надежду на то, что на этот раз КНДР проявит гибкий подход. Он подчеркнул, что для развития межкорейских отношений диалог и сотрудничество должны продвигаться открыто и на официальном уровне. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >