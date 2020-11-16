В этом году раскопки в районе высоты Хвасальмори завершаются

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Южнокорейские военные завершают рассчитанную на этот год программу поисков останков солдат, погибших в Корейской войне на участке демилитаризованной зоны в районе высоты Хвасальмори в провинции Канвондо. Как сообщили в министерстве обороны РК, обнаружены останки 143 погибших. По предварительным данным, это останки 67 солдат южнокорейской армии, 64 китайских добровольцев, воевавших на стороне КНДР, и 12 неопознанных. Раскопки завершаются 20 ноября. К настоящему моменту удалось идентифицировать личности шести военнослужащих южнокорейской армии. Обнаружены 17.476 различных предметов. Раскопки проводятся с 19 сентября 2018 года. Это первые подобные работы, проводимые военными в демилитаризованной зоне. В соответствии с договорённостями, поиски останков должны были проводиться совместно с северокорейской стороной. Однако представители КНДР не принимают в них участия.