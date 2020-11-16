Трудовой доход домохозяйств РК значительно сократился

Photo : YONHAP News

Вслед за сокращением количества рабочих мест из-за COVID-19 размер трудового дохода в РК значительно сократился. При этом падение оказалось самым значительным за всё время ведения соответствующей статистики. Согласно данным, опубликованным 19 ноября Национальным статистическим управлением, в третьем квартале 2020 года средний размер дохода на одно домохозяйство составил 5 млн 305 тыс. вон (4.769 долларов), что на 1,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако этот прирост в значительной степени связан с государственными субсидиями, в числе которых помощь в сохранении рабочих мест, пособия по уходу за детьми. Трудовой доход сократился на 1,1%, а доход от предпринимательской деятельности - на 1%, продолжая снижаться второй квартал подряд. Снижение доходов в наибольшей степени затронуло группы населения с изначально низким заработком. В результате разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения увеличился.