В РК запустят международные беспосадочные авиарейсы

Photo : YONHAP News

В целях поддержки авиаперевозчиков и стимулирования потребления, правительство РК решило ввести практику международных беспосадочных туристических полётов с возможностью совершения покупок в магазинах беспошлинной торговли. Соответствующий план обсуждался на 20-м заседании экстренного штаба по вопросам экономики, которое состоялось 19 ноября в Сеуле под председательством вице-премьера, министра планирования и финансов РК Хон Нам Ги. По его словам, пассажиры таких рейсов будут иметь те же льготы при покупке товаров, что и пассажиры обычных рейсов. Они могут приобрести беспошлинные товары на сумму до 600 долларов, а также 1 литр алкоголя, 200 сигарет и парфюмерию. При посадке и по прилёту будут соблюдены необходимые карантинные меры, в том числе, меры социального дистанцирования. В настоящее время ведутся переговоры с шестью авиакомпаниями: Korean Air, Asiana, Jeju Air, Jin Air, T'way Air и Air Busan.