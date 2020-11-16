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В Корее

Рост числа новых случаев COVID-19 продолжается

Write: 2020-11-19 15:22:53Update: 2020-11-19 15:24:33

Рост числа новых случаев COVID-19 продолжается

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 ноября в стране зарегистрированы 343 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 29.654 человека. Как заявил министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху, страна вступает в новый этап массового распространения вируса. С 19 ноября уровень социального дистанцирования повышен до 1,5 в Сеуле,  провинции Кёнгидо и городе Кванчжу. С 23 ноября он будет введён в Инчхоне. Ряд городов провинций Чхунчхон-Намдо, Канвондо и Чолла-Намдо ввели уровень 1,5 на прошлой неделе. Новые случаи инфекции зарегистрированы во всех регионах, кроме городов Ульсана и Сэчжона, а также провинции Чечжудо. Число умерших от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на два человека, составив 498 человек. Завершили лечение 125 человек, а общее число вылечившихся – 26.098. Проходят курс лечения 3,058 человек, в том числе, 79 человек – в тяжёлом или критическом состоянии. 
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