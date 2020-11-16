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Экономика

Курс корейской воны упал после предупреждения правительства о контроле за рынком

Write: 2020-11-19 16:25:26Update: 2020-11-19 16:26:36

Курс корейской воны упал после предупреждения правительства о контроле за рынком

Photo : YONHAP News

Курс корейской воны по отношению к доллару существенно снизился  после предупреждения правительства о том, что оно примет меры для обуздания его резкого роста. На момент закрытия биржи в четверг курс национальной валюты составил 1.115,6 воны за доллар, что на 11,8 воны ниже, чем в среду, когда был достигнут максимальный показатель за последние 2,5 года. Выступая в четверг на совещании министров экономического блока, вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги отметил, что курс воны растёт чрезмерно быстрыми темпами, и  такая её волатильность нежелательна. Курс воны по отношению к доллару повысился с конца сентября на 6%. Китайский юань вырос за тот же период на 4,3%, а японская иена - на 1,5%. Доллар слабеет с тех пор, как Федеральная резервная система США заявила, что будет поддерживать процентные ставки около нуля до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого показателя в 2%.
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