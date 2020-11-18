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Политика

Президент РК примет участие в саммите АТЭС

Write: 2020-11-20 10:23:53Update: 2020-11-20 10:29:12

Президент РК примет участие в саммите АТЭС

Photo : KBS News

Президент Мун Чжэ Ин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в пятницу в формате видеоконференции. Лидеры 21 страны, в числе которых президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, обсудят пути преодоления пандемии COVID-19 и вопросы регионального экономического сотрудничества. Как ожидается, Мун Чжэ Ин в своём выступлении познакомит участников саммита с опытом РК по борьбе с COVID-19 и преодолению экономических последствий пандемии, усилиями страны по разработке методов лечения и вакцин. Он призовёт участников саммита поддержать глобальные цепочки поставок товаров и создание цифровой экономики. На долю стран-членов АТЭС приходится около 60% мирового ВВП. 21-22 ноября президент РК примет участие в ежегодном саммите Большой двадцатки, объединяющем лидеров как самых передовых, так и развивающихся экономик, который тоже пройдёт в формате видеоконференции.
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