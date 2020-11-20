Число новых случаев COVID-19 третий день превышает 300

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 ноября в стране зарегистрированы 363 новых случая COVID-19. Общее число заболевших составило 30.017 человек. Чтобы предотвратить новую волну вирусных инфекций, с 18 ноября в ряде регионов страны, в том числе, в провинции Кёнгидо, городах Сеуле и Кванчжу действует уровень социального дистанцирования 1,5. Однако быстрое распространение вируса вынуждает органы здравоохранения рассмотреть вопрос о введении в ряде регионов второго уровня по пятиуровневой шкале. Так, в городе Сунчхоне провинции Чолла-Намдо второй уровень действует с 20 ноября. Число случаев смерти от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на 3, составив 501. Завершили лечение 165 человек, а общее число вылечившихся – 26.263. Проходят курс лечения 3.253 человека, в том числе, 84 человека – в тяжёлом или критическом состоянии.