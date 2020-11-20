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Министерство финансов США внесло в список санкций по КНДР ещё две компании. Ограничения введены против Генеральной торговой компании «Чхольсан», чья штаб-квартира находится в Пхеньяне, и Общества с ограниченной ответственностью «Мокран», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. По утверждению американских властей, компании причастны к экспорту из Северной Кореи рабочей силы, «с целью получения прибыли для правительства Северной Кореи или Трудовой партии Кореи». В частности, компания «Чхольсан» запрашивала и получила разрешения на работу для северокорейцев, чтобы они могли въехать на территорию России и работать там, - отмечается в сообщении. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, страны, которые до сих пор принимают у себя северокорейских рабочих, должны выслать их домой. Действия США направлены на выполнение резолюций ООН и обеспечение действия американских санкций против КНДР,- подчеркнул глава минфина США. Ограничения предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с включёнными в санкционный список.