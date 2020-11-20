КНДР подвергла критике Совет Безопасности ООН

Photo : YONHAP News

Посол КНДР в ООН Ким Сон выступил на этой неделе на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, призвав к реформированию Совета Безопасности. Он подчеркнул, что спустя 75 лет после своего основания Совбез «не избавляется от клейма недемократического органа, лишённого беспристрастности». Он подверг Совбез критике за осуждение северокорейской космической программы как угрозы международному миру, заявив, что «практика двойных стандартов и несправедливости больше не должна допускаться». Ким Сон подчеркнул, что Японию никогда не следует допускать в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, поскольку она – «военное преступное государство, которое причинило человечеству неизмеримые бедствия и страдания, вторгшись во многие азиатские страны, включая Корею, и спровоцировав войну на Тихом океане в прошлом веке». Её стремление к постоянному членству в Совете Безопасности – «не более чем издевательство и оскорбление ООН», - добавил северокорейский дипломат.