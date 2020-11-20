Суд отклонил иск страховой компании против производителей табака

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Центральный окружной суд Сеула отклонил в пятницу иск Государственной корпорации медицинского страхования против корпорации KT&G, ведущего южнокорейского производителя сигарет с долей рынка около 63%, и подразделений двух иностранных компаний - British American Tobacco и Philip Morris. Страховая компания потребовала от производителей табачных изделий возместить ущерб от роста выплат на лечение заболеваний, связанных с курением. Между тем, суд не нашёл прямой связи между ростом расходов на страховые выплаты и деятельностью табачных компаний. В его решении говорится, что расходы Государственной корпорации медицинского страхования не связаны с какими-либо незаконными действиями ответчиков. Кроме того, заболевания могут быть вызваны не курением, а такими факторами как индивидуальный образ жизни, генетические и профессиональные особенности. Иск был подан в апреле 2014 года, и в нём содержалось требование о выплате компенсации на сумму 53 млрд 700 млн вон (48 млн долларов). Назвав решение суда «шокирующим и достойным сожаления», председатель Государственной корпорации медицинского страхования Ким Ён Ик, сказал, что готовится апелляция, а усилия по разъяснению населению вредных последствий курения продолжатся.