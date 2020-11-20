Председатели комитетов начальников штабов РК, США и Японии договорились сотрудничать

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Председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК, США и Японии договорились сотрудничать во имя мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе встречи, состоявшейся в четверг в формате видеоконференции, генералы Вон Ин Чхоль, Марк Милли и Кодзи Ямадзаки подчеркнули важность трёхстороннего сотрудничества в деле денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. Генерал Вон Ин Чхоль отметил исключительную важность трёхстороннего сотрудничества для денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира в регионе. Генерал Милли отметил, что РК и Япония тщательно контролируют поддержание безопасности в регионе, пообещав им поддержку с использованием всего спектра военных возможностей. Согласившись с важностью трёхстороннего сотрудничества в интересах мира в регионе, генерал Ямадзаки призвал Пхеньян выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.